Schianto nella notte tra auto e moto: in coma un 22enne di Verona

Schianto nella notte tra auto e moto: un ferito grave.

Stanotte, 28 agosto, si è verificato un incidente stradale a San Giovanni Lupatoto, in via Camacici, coinvolgendo un’automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica.

L’incidente si è verificato alle 3 circa a San Giovanni Lupatoto, nel tratto di via Cesare Battisti all’intersezione con via Camacici, quando un’auto, che procedeva in direzione del quartiere Borgo Roma, nello svoltare a sinistra veniva urtata da una moto che la seguiva condotta da un 22enne di Verona. In seguito all’urto il giovane cadeva rovinosamente procurando numerosi traumi che ne richiedevano il ricovero d’urgenza nel reparto di terapia intensiva di Borgo Trento dove si trova tuttora in coma. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri di Verona.