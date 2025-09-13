Due uomini di 34 e 20 anni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a rubare all’isola ecologica di Bussolengo.

Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 i carabinieri di Bussolengo hanno colto in flagranza di reato due uomini, un 34enne e un 20enne di origini albanesi e senza fissa dimora, i quali, dopo avere tranciato la recinzione metallica dell’isola ecologica del comune di Bussolengo, in via Caduti del Lavoro, si sono introdotti all’interno tentando di asportare una bicicletta, svariati cavi elettrici, apparecchiature elettroniche e componenti metallici, per un valore di diverse migliaia di euro; parte della refurtiva era stata già caricata su un furgone posteggiato vicino all’area ecologica.

I carabinieri, transitando nei pressi della struttura, e notando strani movimenti all’interno, decidevano di intervenire tempestivamente sorprendendo in flagranza i due albanesi; pertanto, i due venivano arrestati e, informata la Procura della Repubblica e concluse le formalità di rito, venivano trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando dell’Arma di Bussolengo e di quello di Villafranca, in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna i due soggetti sono stati condotti innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza ad ottobre 2025, disponendo la remissione in libertà dei due.