Rapina in piazza Pradaval a Verona: le due vittime prese a sediate, ne nasce una rissa: i carabinieri arrestato due persone.

La notte del 5 giugno, intorno alle 2.40, i carabinieri di Verona sono intervenuti in piazza Pradaval, zona rossa della città, a seguito della segnalazione al 112 di una violenta rissa tra quattro persone, scoppiata nei pressi di un bar. L’intervento, scattato nell’ambito del normale servizio perlustrativo notturno, ha richiesto l’ausilio di un secondo equipaggio dell’Arma nonché della Guardia di Finanza.

Al momento dell’arrivo, i carabinieri hanno notato la presenza di numerose persone all’esterno del locale. Poco distante, una pattuglia della Guardia di Finanza di Verona aveva già bloccato due individui, successivamente identificati come autori di una rapina aggravata compiuta pochi istanti prima ai danni di un connazionale e un ragazzo di origine russa. Viste le condizioni psicofisiche agitate dei fermati, i carabinieri sono intervenuti per contenere e mettere in sicurezza entrambi.

Ritrovata la refurtiva.

Durante le operazioni, a breve distanza dal luogo del fermo, nei pressi di un albero di piazza Pradaval, sono stati rinvenuti alcuni monili di bigiotteria occultati tra la vegetazione. Uno degli oggetti è stato riconosciuto da una delle vittime come proprio, mentre gli altri sono stati sottoposti a sequestro. Secondo la ricostruzione dei fatti, effettuata dai militari intervenuti sul posto e confermata da testimoni, i due soggetti arrestati – uno dei quali armato di coltello – avevano inizialmente aggredito un uomo, sottraendogli una collana.

Dopo il tentativo di intervento di un secondo giovane, cittadino russo, anche quest’ultimo è stato aggredito e derubato di una somma di denaro di 15 euro. Le vittime, dopo una prima aggressione, hanno quindi tentato la fuga, ma sono state rincorse dagli aggressori, che hanno anche usato sedie come oggetti contundenti, lanciandole all’interno del bar e colpendo uno dei malcapitati. L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere l’aggressione, così evitando ulteriori e gravi conseguenze, e bloccare i due rapinatori.

Informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Verona, i due fermati sono stati arrestati e, portati in carcere a Montorio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.