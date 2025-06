Recupero e riqualificazione delle aree verdi dell’Arsenale

Verona, via al recupero delle aree verdi dell’Arsenale.

Procedono a Verona i lavori per il recupero e riqualificazione del compendio dell’ex Arsenale Asburgico, in particolare dei lotti comprendenti la palazzina di Comando, la Corte centrale e le relative aree esterne di pertinenza, aree verdi comprese.

Sono di prossimo avvio le operazioni di sostituzione di alberature risultate compromesse a seguito delle valutazioni di stabilità effettuate in fase di progetto, come autorizzato dagli Enti competenti.

Il progetto in corso di realizzazione prevede anche la piantumazione di nuovi alberi nelle aree dell’esplanade, della corte centrale e lungo il muro perimetrale dalla parte di via Todeschini.