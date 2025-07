Rapina alla Lidl con spray al peperoncino: 36enne arrestato

Un 36enne arrestato per rapina aggravata: dopo aver tentato di rubare alla Lidl ha spruzzato al vigilante spray al peperoncino.

Ruba alla Lidl e spruzza spray al peperoncino al vigilante: 36enne arrestato per rapina. La sera dello scorso 6 luglio i carabinieri di Verona hanno arrestato un 36enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, per rapina aggravata; inoltre, è stato inoltre denunciato per porto illegale di arma bianca e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano da poco passate le 20 quando al 112 è giunta una chiamata che segnalava una non meglio precisata lite violenta all’esterno del supermercato Lidl di corso Venezia. Sul posto venivano inviati due equipaggi che, presi contatti con gli addetti alla vigilanza e con un avventore del supermercato, avevano modo di capire che poco prima era stata consumata una rapina.

Un uomo, in evidente stato di alterazione da alcolici, aveva infatti provato a rubare della merce nascondendola sotto gli abiti ma era stato sorpreso da un addetto alla sicurezza. Vistosi scoperto, per tutta risposta aveva preso a pugni sul volto un collega del vigilante che lo aveva fermato e, dopo avergli spruzzato addosso dello spray al peperoncino, si era allontanato a piedi.

Coltello e spray al peperoncino.

Acquisita una descrizione del soggetto i carabinieri cominciavano immediatamente una “battuta” in zona e sorprendevano, nella vicina via Fiumicello, un soggetto corrispondente ai dati forniti. L’uomo veniva bloccato e addosso gli venivano trovati una bomboletta di spray al peperoncino e un coltello di 23 cm. complessivi, con una lama molto sottile e acuminata, conosciuto dagli appassionati come stiletto spagnolo.

Messo in sicurezza in auto dopo una breve colluttazione, l’uomo cominciava a inveire contro i militari e a minacciare di morte loro e i loro famigliari. Alla luce di quanto accaduto e dopo un rapido riconoscimento da parte della vittima e testimoni, i carabinieri decidevano quindi di arrestare il fermato. L’uomo, su disposizione del pm, ha passato il fine settimana nelle camere di sicurezza della caserma di via Salvo d’Acquisto ed è stato condotto ieri in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e per l’uomo, su istanza del difensore, è stato disposto il rinvio dell’udienza. Il giudice gli ha imposto l’obbligo di firma giornaliero nella stessa caserma in cui era stato trattenuto prima del processo e lo spray e il coltello trovati in suo possesso sono stati sequestrati per la successiva confisca definitiva.