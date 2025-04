Scuole e strade, completato l’85% di interventi: la Provincia di Verona accelera nel Rendiconto 2024.

Approvato il Rendiconto di gestione 2024 della Provincia di Verona: nel 2024 completato l’85% degli interventi Pnrr su scuole e strade. Il documento, discusso e votato dal Consiglio Provinciale e dall’Assemblea dei Sindaci il 23 aprile, evidenzia un avanzo di amministrazione pari a 142,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 181,4 milioni del 2023. Il calo è dovuto all’avvio di investimenti per oltre 78 milioni di euro, principalmente su strade e scuole.

Al netto dei fondi vincolati, 91,4 milioni di euro sono le risorse ancora disponibili: una parte servirà a finanziare interventi già previsti, mentre 10 milioni saranno destinati a contributi ai Comuni per opere sulla viabilità provinciale.

Pnnr.

Importante anche il dato sul Pnrr: dei 18 interventi finanziati per l’edilizia scolastica, 15 sono già conclusi, mentre i restanti tre verranno ultimati entro l’estate, rispettando le tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale, la Provincia ha intercettato fondi Pnrr per oltre 23 milioni di euro.

Entrate e assunzioni.

Cresce anche il personale provinciale, passato da 215 dipendenti nel 2023 a 251 nel 2024, invertendo il trend negativo seguito alla riforma Delrio. Segno più anche per le entrate tributarie, salite a 78,8 milioni di euro (+7 milioni rispetto al 2023), grazie soprattutto a Ipt e Rc auto. In calo, invece, le entrate extra tributarie, che si fermano a 5,4 milioni.

Un pensiero a Papa Francesco.

Durante la seduta, il presidente Flavio Pasini ha proposto un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco, ricordando che era in programma una visita in Vaticano dei sindaci veronesi a settembre.

L’adunata nazionale degli Alpini.

Infine, condivisa con l’assemblea una lettera di sostegno alla candidatura della Sezione Alpini di Verona per l’Adunata Nazionale del 2027, evento di grande impatto per il territorio e la comunità.