Legnago: al via l’open day per la laurea in Infermieristica

Corso di laurea in Infermieristica: open day a Legnago, ecco come partecipare.

Il prossimo 9 maggio al presidio ospedaliero di Legnago, ci sarà l’open day del Corso di Laurea in Infermieristica dell’azienda Ulss 9 Scaligera. L’iniziativa è pensata per far conoscere da vicino il percorso formativo a chi è interessato a intraprendere la professione infermieristica.

Partecipazione.

Durante la giornata, i partecipanti potranno incontrare docenti, tutor e coordinatori, visitare la sede del corso e ricevere informazioni su programmi, modalità di ammissione e opportunità professionali post-laurea. Per partecipare è necessario inviare una mail a: laurea.infermieri@aulss9.veneto.it.

Giornata Internazionale dell’Infermiere.

L’appuntamento cade a ridosso della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra il 12 maggio, data di nascita di Florence Nightingale. In questa occasione, l’Ulss 9 Scaligera ricorda che sul territorio operano oltre 2.300 infermieri laureati, attivi sia in ospedale (aree mediche, chirurgiche, emergenza-urgenza, maternità, riabilitazione) che nei servizi territoriali (assistenza domiciliare, salute mentale, disabilità, prevenzione).

Il corso di laurea in Infermieristica prepara professionisti che lavorano in autonomia nei percorsi di cura, con possibilità di crescita e specializzazione anche in contesti come l’Infermieristica di Famiglia o di Comunità, figura sempre più centrale nel collegare paziente e sistema sanitario.

“L’iniziativa dell’Open Day si inserisce in un momento in cui l’infermiere è sempre più richiesto, con reali sbocchi lavorativi e ampie possibilità di impiego sul territorio e non solo”, conclude l’Azienda.