Dopo le polemiche dei giorni scorsi, arriva il sì della Soprintendenza: i vigili del fuoco srotolano il drappo su Torre dei Lamberti.

Alla fine, dopo un po’ di polemiche e di tira e molla, il via libera della Soprintendenza è arrivato: e nella serata di ieri, 8 dicembre, i vigili del fuoco di Verona dopo aver reso omaggio alla Madonna con la deposizione di una corona alla madonnina posta sulla facciata della Domus Mercatorum, in piazza Erbe, hanno srotolato il tradizionale striscione natalizio sulla Torre dei Lamberti.

Alla presenza del comandante reggente Giuseppe Lomoro, del vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, del sindaco Damiano Tommasi, delle autorità civili e politiche e delle numerose persone e turisti presenti, la cerimonia è iniziata con la preghiera e la benedizione, proseguita poi con l’omaggio floreale ai piedi delle Madonna e allo srotolamento dello striscione di auguri alla cittadinanza dalla Torre dei Lamberti da parte delle squadre dei vigili del fuoco con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Durante l’evento era presente la Banda di Grezzana, che ha eseguito musiche Mariane e natalizie.

Alla fine della celebrazione, è stato offerto un momento conviviale alla cittadinanza da parte dell’Associazione nazionale vigili del fuoco.