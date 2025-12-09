Novità in ospedale: nefrologia trasloca, aumentano i servizi

Ospedale di Verona: reparto di nefrologia al padiglione 12, degenza potenziata con un posto letto in più.

A partire da mercoledì 10 dicembre, il reparto degenze di nefrologia dell’ospedale di Verona Borgo Trento, sarà trasferito in una nuova sede all’interno della struttura ospedaliera. I degenti di Nefrologia saranno ospitati nel nuovo reparto al primo piano del Padiglione 12. Il trasferimento avviene dal Padiglione 14 (primo piano), dove il reparto si trovava prima.

Potenziamento e nuovi accessi.

Il trasloco non porta solo un cambio di sede, ma anche un piccolo potenziamento del servizio: le degenze passano infatti da 14 a 15 posti letto con l’aggiunta di una nuova disponibilità. L’operazione comporta un cambiamento nelle modalità di accesso per i visitatori. Mentre l’ex Padiglione 14 era accessibile dal viale interno lato Adige, l’ingresso al nuovo reparto (Padiglione 12) per le visite e l’utenza sarà sul viale interno lato Mameli.

Ambulatori e dialisi invariati.

Il trasferimento infatti, riguarda esclusivamente la degenza. Restano quindi invariate le dislocazioni degli altri servizi della Uoc Nefrologia: gli Ambulatori continuano a essere attivi presso il Padiglione 40 (ex Geriatrico) e il servizio di Dialisi mantiene la sua sede al Padiglione 40.