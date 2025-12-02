Verona, traffico nel caos all’ingresso della città per i lavori di Acque Veronesi in corso Porta Nuova: dureranno fino a sabato.

I lavori di Acque Veronesi iniziati ieri, lunedì 1 dicembre, in corso Porta Nuova, rischiano per il secondo giorno di fila di paralizzare il traffico cittadino. Anche stamattina, martedì, fin dalle prima ore della giornata si sono infatti registrate lunghe code in ingresso, con inevitabili disagi alla circolazione stradale, dopo che già ieri nelle ore di punta si era creato il caos.

I lavori di asfaltatura di Acque Veronesi, che dureranno fino a sabato 6, lo ricordiamo, prevedono il divieto di transito alle autovetture in direzione sud (stazione) e la sosta in corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Battisti e la circonvallazione Oriani. Dalle ore 21 di oggi, martedì 2, alle ore 06 di mercoledì 3 dicembre i divieti interesseranno il tratto in direzione sud di corso Porta Nuova compreso tra il civico 42 e l’intersezione con piazza Pradaval.