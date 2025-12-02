Il Sesto Cerchio, progetto legato alla Milano Cortina 2026 Cultural Olympiad, apre le audizioni per una nuova produzione.

Il Sesto Cerchio, progetto culturale legato alla Milano Cortina 2026 Cultural Olympiad, apre le selezioni per la nuova produzione di teatro musicale Just Play It. Lo spettacolo, con musiche del Maestro Davide Fensi, libretto di Giovanna Scardoni e regia di Stefano Scherini, debutterà in prima nazionale a Verona nella seconda metà di marzo 2026, per poi essere replicato a Sondrio entro la fine del mese.

Le prove si svolgeranno a Verona tra febbraio e marzo 2026 e saranno regolamentate secondo il CCNL prosa. La produzione è alla ricerca di attori e attrici professionisti di età scenica compresa tra i 25 e i 30 anni, residenti o originari del Veneto o delle province di Sondrio e Milano. Sono richieste comprovate capacità attoriali e una buona attitudine al canto, sia corale sia solistico, con preferenza per candidati con formazione accademica o esperienze professionali pregresse. Costituisce titolo non obbligatorio la capacità di leggere la musica o suonare strumenti musicali.

Le audizioni si terranno a Verona il 10, 11 e 12 dicembre 2025, dalle 9 alle 18. Ai candidati verrà richiesto un monologo contemporaneo di massimo sei minuti, un brano cantato a cappella o accompagnato da uno strumento proprio e la disponibilità a improvvisazioni di recitazione e movimento.

Le candidature devono essere inviate entro le 18 di venerdì 5 dicembre all’indirizzo justplayitaudizioni@gmail.com, allegando curriculum, due fotografie e il testo del monologo. Nella mail andranno inoltre indicati il brano scelto per il canto e il registro vocale. L’esito delle selezioni e le convocazioni saranno comunicate via e-mail entro domenica 7 dicembre.