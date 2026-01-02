San Pietro in Cariano, anziano travolto sulla provinciale: è grave

Grave incidente a San Pietro in Cariano: anziano investito stamattina, scatta il codice rosso.

Grave incidente oggi venerdì 2 gennaio a San Pietro in Cariano: intorno alle 8.30 un pedone è stato investito, è grave. Le cause e la dinamica esatta dell’impatto sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. E’ successo nella frazione di Pedemonte, lungo la strada provinciale.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi in regime di urgenza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due mezzi: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica.

Le condizioni della persona investita, un anziano di 78 anni, sono apparse subito serie, tanto da richiedere il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale.