Oggi a Verona iI nuovo anno nasce sotto un albero di 10 metri e un pandoro luminoso.

Il 2026 a Verona si apre all’insegna della luce: ecco la guida agli appuntamenti di oggi, venerdì 2 gennaio. Oggi la città ha in serbo un palinsesto ricco di appuntamenti che intrecciano arte, gastronomia e installazioni scenografiche.

Il pomeriggio: tra arte visionaria e informazione.

Il viaggio nel cuore di Verona inizia alle 15:30 a Palazzo Maffei, che apre le sue porte per un evento dedicato ai più creativi. La Casa Museo ospita un laboratorio ispirato al Futurismo, dove i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di un’opera luminosa omaggiando il genio di Giacomo Balla. Un’occasione unica per trasformare il colore e la luce in pura emozione (si ricorda che la prenotazione è obbligatoria contattando direttamente il Museo).

Parallelamente, per chi avesse bisogno di orientarsi tra le tantissime iniziative sparse per la città, in Piazzetta Pescheria riapre l’Info Point curato da Verona Interporto Quadrante Europa. Dalle 15:30 alle 20:00, sarà possibile ritirare mappe e ricevere consigli per non perdere nemmeno uno scorcio della “Verona incantata”.

Il tramonto: luci, sapori e scatti d’autore.

Con il calare del sole, la città cambia volto. Alle 17:00, l’appuntamento è all’Arco dei Gavi, dove Forno Bonomi propone un’esperienza sensoriale che unisce la vista al gusto: proiezioni artistiche danzeranno sui monumenti mentre, al chiosco di montagna, sarà possibile riscaldarsi con degustazioni dedicate.

Il cuore della serata sarà però Piazza dei Signori. Qui, Bauli firma “la magia più attesa”: un’imponente installazione luminosa dedicata al pandoro e un maestoso albero di Natale alto 10 metri. La piazza si trasforma così in un set fotografico perfetto per i ricordi social, arricchito dalla distribuzione di piccoli omaggi per i passanti. Poco distante, sotto la Loggia Vecchia, Flover attende i visitatori per un’immersione totale in un’atmosfera sospesa tra luci soffuse e decorazioni ricercate.