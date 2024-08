Incidente in Zai: violento scontro tra auto e moto. Grave il motociclista.

Il 5 agosto alle ore 18:15, si è verificato un grave incidente stradale a Verona, all’incrocio tra via Morgagni e via Perlar. L’incidente ha coinvolto un’a ‘auto Peugeot e una moto Honda, guidata da un uomo srilankese di 38 anni.

La dinamica dello scontro ha visto il violento impatto tra i due mezzi, e il motociclista, ricoverato in codice rosso, è stato intubato sul posto dalle squadre di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica.

La polizia locale è arrivata per gestire la situazione e per effettuare i rilievi necessari. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento per ricevere le cure mediche necessarie.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.