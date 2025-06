Mortale a Malcesine, auto sbanda e finisce contro il guardrail: muore giovane calciatore 18enne.

Incidente mortale nella frazione di Navene: una serata d’inizio estate si è trasformata in tragedia sulle strade di Malcesine. La vittima è Davide Santia, calciatore della Prima Categoria, in forza alla squadra del Malcesine. Il ragazzo avrebbe festeggiato il suo 19esimo compleanno il 3 agosto.

Cosa è successo.

Alle 23:53 di sabato 15 giugno un’auto con 4 ragazzi a bordo è uscita autonomamente di strada andando a impattare violentemente contro il guardrail. Per il conducente, poco più che maggiorenne, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti in forze i soccorsi: un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica, un’ambulanza dei soccorritori e anche l’elisoccorso, nel tentativo disperato di salvare la vittima. Ma l’intervento si è rivelato inutile: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Presenti anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto. Le prime ricostruzioni parlano di una fuoriuscita autonoma: nessun altro veicolo sarebbe coinvolto.

Un secondo ferito, in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale di Peschiera. Le sue condizioni non sarebbero gravi.