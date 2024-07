Incidente tra auto e moto in via Barana a Verona.

Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, a Verona. Lo scontro, secondo le prime informazioni, è avvenuto, per cause ancora da accertare, poco dopo le 16.30, mentre i due mezzi percorrevano via Barana, al semaforo di Porta Vescovo.

Ad avere la peggio il motociclista, che è stato trasportato dai soccorritori, accorsi sul posto, all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

(notizia in aggiornamento)