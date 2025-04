Scontro tra auto e bici: ciclista in codice rosso all’ospedale

Incidente tra auto e bici a Cerea.

Incidente tra un’auto e una bici nella serata di ieri, sabato 12 aprile, sulle strade di Cerea. Lo scontro, secondo quanto ricostruito, è avvenuto, per cause ancora da accertare, intorno alle 22.30 in via Calcara, nel comune di Cerea.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il ciclista, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)