Conto alla rovescia per la Vicenza-Bionde: partenza dal centro di Soave

Appuntamento il prossimo 27 aprile per l’edizione numero 81 della gara ciclistica Vicenza-Bionde: si parte da Soave.

Conto alla rovescia per la Vicenza-Bionde: è il 27 di questo mese la data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati del ciclismo veronese. È infatti l’ultima domenica di aprile al data di svolgimento scelta dal comitato organizzatore, con in testa la U.S. Bionde, per l’81esima edizione della gara Vicenza – Bionde.

Una corsa particolarmente longeva, che da decenni anima le strade delle province di Verona e Vicenza, dando l’opportunità a moltissimi giovani under 23 di mettersi in mostra, conquistando il massimo trofeo di questa competizione che, anche negli anni, ha lanciato carriere importanti. Così come importanti sono anche i numeri di questa edizione 2025, con oltre 180 atleti iscritti suddivisi in 30 squadre, di cui 3 team stranieri provenienti dalla Spagna, da Israele e dalla Svizzera.

Il tracciato.

Il tracciato promette di regalare non poche emozioni, sia dal punto di vista paesaggistico che sportivo. Anche per questo 2025 si rinnova la partnership tra il Comune di Soave la U.S. Bionde, che ha confermato la partenza della competizione proprio dall’interno della cinta muraria di Soave, divenuto ormai un punto di riferimento per le manifestazioni ciclistiche nazionali. Nel 2024 Soave, oltre alla Vicenza – Bionde ha ospitato anche la partenza della Veneto Classic, nonché il passaggio del Giro del Veneto. Il 23 maggio 2025, inoltre, passerà dal centro storico di Soave il Giro d’Italia e ci sarà la partenza della tappa Soave – Vicenza del Giro – E).

Lasciando alle spalle il castello scaligero, il gruppo si dirigerà verso Cazzano di Tramigna, scalando il monte Tabor in direzione Illasi, per una sfida di resistenza alla quale i corridori si stanno già preparando da mesi. Una salita tanto impegnativa quanto emozionante, che di certo segnerà l’esito della gara, permettendo già dai primi chilometri di individuare gli atleti che si sono presentati nella forma migliore a questo appuntamento determinante, inserito anche quest’anno nel calendario professionistico under 23.

Dopo la salita, gli atleti saranno premiati da una discesa verso Caldiero e la pianura veronese già colorata dalla primavera, con il passaggio a Zevio, Palù, Oppeano e Bovolone, località che precedono l’arrivo a Bionde di Salizzole, dove la corsa si concluderà con un circuito da percorrere ben otto volte prima di decretare il vincitore della gara.

“Un’opportunità per tanti giovani”.

Una sfida che con i suoi 164,2 km metterà a dura prova i fisici degli atleti, pronti a fronteggiarsi per ottenere almeno uno dei sette trofei di rappresentanza elargiti dalla U.S. Bionde, come anticipa il suo presidente Filippo Scipioni: “Siamo fieri di poter offrire anche quest’anno l’opportunità a tanti giovani di gareggiare per misurarsi con un tracciato molto variegato ed emozionante. La nostra società, nata nel 1945, da sempre riserva un’attenzione particolare ai giovani e giovanissimi, motivo per la quale la Vicenza-Bionde è stata inserita a pieno titolo nel calendario professionistico under 23 della federazione”.

Un evento sportivo ma che al contempo rappresenta anche un’occasione per far conoscere il territorio, come precisa il sindaco di Soave Matteo Pressi: “Ogni anno la manifestazione attrae a Soave oltre un migliaio di persone, molte delle quali provenienti dall’estero o da altre regioni d’Italia. È certamente una vetrina importante e per questo, oltre che per il prestigio sportivo della manifestazione, abbiamo accettato con grande gratitudine il coinvolgimento in questo evento, seguito con tanto affetto da intere generazioni di appassionati di ciclismo“.

Appuntamento quindi per domenica 27 aprile, a partire dalle ore 14, nel centro storico di Soave, nelle vicinanze della torre di Porta Aquila, dalla quale il gruppo partirà per scrivere un’altra pagina di un romanzo sportivo che da ben 81 edizioni sa stupire ed emozionare.