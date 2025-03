Un 34enne è stato arrestato per furto dopo aver rubato, con l’aiuto di una complice, 200 euro di vestiti all’Ovs di San Bonifacio.

Ruba vestiti per 200 euro all’Ovs di San Bonifacio e tante la fuga in treno: 34enne arrestato per furto. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 marzo, i carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato un 18enne di origine nord africana, residente nel vicentino che, con la complicità di una ragazza di origine brasiliane, 34enne, residente in provincia di Verona, che aveva fatto da “palo”, aveva sottratto dal negozio di abbigliamento “Ovs” di San Bonifacio numerosi capi di abbigliamento, nascosti nello zaino che aveva al seguito, per poi guadagnare l’uscita senza pagare.

Circostanza che non è però passata inosservata a un addetto alle vendite che ha subito allertato i carabinieri fornendo loro una dettagliata descrizione dell’autore del furto.

Bloccati in stazione.

I militari intercettavano i due nei pressi della locale stazione ferroviaria: la ragazza veniva fermata nel piazzale antistante la stazione mentre il ragazzo riusciva a salire sul treno diretto a Verona, nascondendosi all’interno del bagno dove veniva trovato in possesso dello zaino, anche questo risultato rubato, contenente capi di abbigliamento per quasi 200 euro di valore e arrestato per il reato di furto aggravato in concorso.

La sua complice, dopo essere stata identificata, è stata denunciata per aver concorso nel reato, mentre la merce sottratta, contestualmente restituita al legittimo proprietario. Nella mattinata odierna, come da direttive della Procura scaligera, l’arrestato, comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto, ha patteggiato la pena a 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 200 euro.