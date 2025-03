Furto aggravato e spaccio di droga, due arresti nel Legnaghese

Due arresti nel Legnaghese da parte dei carabinieri, che hanno eseguito due ordinanze restrittive della libertà personale.

Due arresti nel Legnaghese: nel pomeriggio del 7 marzo, nel corso di una serie di servizi di controllo nel territorio di Legnago, i carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze restrittive della libertà personale, emesse dalle Procure della Repubblica di Torino e Verona, nei confronti di due soggetti, condannati rispettivamente: uno per furto aggravato in abitazione commesso a Leinì (TO), l’altro per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio commesso a Legnago.

Nel primo caso, proprio nell’ambito del controllo alloggiati presso una struttura ricettiva della zona, un giovane 37enne è stato arrestato in applicazione di un’ordinanza di carcerazione per un furto aggravato commesso nel gennaio 2007 nella provincia di Torino. L’uomo, che dovrà scontare la pena residua di 3 mesi di reclusione, non ha dato indicazioni sulla sua presenza nel legnaghese, per altro già irreperibile negli ultimi anni. Una volta giunti sul posto, l’uomo, che stava verosimilmente per allontanarsi, è stato subito riconosciuto e bloccato dai carabinieri della Radiomobile; concluse le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Verona Montorio.

Nel secondo caso, i carabinieri della stazione di Legnago hanno eseguito un’ordinanza di esecuzione pena agli arresti domiciliari nei confronti di un 54enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, per una serie di episodi di spaccio di droga che lo hanno visto coinvolto nel 2014 proprio su Legnago.