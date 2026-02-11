Tre persone denunciate con l’accusa di essere responsabili di furti in abitazione e su auto in sosta: colpi anche a Verona.

Tre persone sono state denunciate con l’accusa di essere responsabili di numerosi furti in abitazione e su auto in sosta messi a segno tra Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto: tra le città colpite figura anche Verona.

La presunta banda, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, raggiungeva i luoghi individuati per i colpi esclusivamente a bordo di auto a noleggio, una modalità ritenuta funzionale a rendere più difficoltosa l’identificazione.

Il gruppo è stato individuato dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi al termine di un’indagine durata circa dodici mesi, coordinata dalla Procura lodigiana. L’attività investigativa ha preso avvio da un tentato furto in un’abitazione di Lodi, a cui era seguito, nello stesso giorno, un furto su un’auto parcheggiata nei pressi di un supermercato, con successivo prelievo fraudolento al bancomat ai danni della proprietaria del veicolo.

Gli accertamenti hanno consentito di collegare alla stessa banda numerosi altri episodi avvenuti in diverse città del Nord Italia: Milano, Cremona, Monza, Varese, Como, Verona, Torino, Asti e Bologna. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per quantificare con precisione l’entità dei danni.