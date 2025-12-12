Sì del consiglio comunale di Verona a due nuovi parcheggi scambiatori per la filovia, in zona Est e Ovest della città.

Progetto filovia, via libera a due parcheggi scambiatori:il consiglio comunale di Verona ha infatti approvato due delibere chiave per il potenziamento della mobilità cittadina, aprendo la strada ai nuovi parcheggi scambiatori di Verona Ovest e Verona Est, infrastrutture considerate strategiche in vista dell’arrivo del filobus. Le delibere 103/2025 e 104/2025 sono passate rispettivamente con 24 voti favorevoli e 1 astenuto, e con 24 favorevoli e 5 astenuti.

A presentare i provvedimenti è stato l’assessore alla Mobilità e alle opere complesse, Tommaso Ferrari, che ha definito l’approvazione “un altro passo per infrastrutturare la città e affrontare le sfide future della mobilità”, sottolineando l’utilità delle opere sia per la viabilità ordinaria sia per la gestione di eventi e manifestazioni.

I due interventi prevedono varianti al Piano degli Interventi e consentiranno l’avvio dei lavori, con cantieri attesi già dalla prossima primavera. Il parcheggio scambiatore di Verona Ovest, in zona Ca’ di Cozzi, offrirà 385 posti auto e 8 stalli per autobus, per un investimento di 3,73 milioni di euro. A San Michele, sul versante est, sorgerà invece un parcheggio da 300 posti auto e 11 stalli per bus da 18 metri, per un costo complessivo di 4,27 milioni.