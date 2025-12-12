Dal Broccoletto di Custoza ai formaggi: Coldiretti Verona inaugura un altro mercato al Saval.

Verona, taglio del nastro per il 21esimo mercato a chilometro zero di Coldiretti: la spesa a km zero arriva al Saval. Lunedì 15 dicembre, alle ore 10, in via Marin Faliero, Coldiretti Verona inaugurerà il suo ventunesimo Mercato di Campagna Amica, portando i prodotti freschi e di stagione direttamente dai campi al cuore del quartiere Saval.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita, che si terrà regolarmente ogni lunedì dalle 8.00 alle 13.00, si preannuncia come un evento significativo per il quartiere, creando un nuovo presidio di qualità e filiera corta. Al taglio del nastro interverranno l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Verona, Alessia Rotta, insieme al direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano, e alla presidente di Agrimercati di Campagna Amica Verona, Franca Castellani.

Eccellenze veronesi in vetrina.

I cittadini del Saval avranno l’opportunità di accedere a una vasta gamma di eccellenze del territorio veronese. Dai funghi e tartufi al miele, dall’ortofrutta di stagione alle uova, dai formaggi freschi al vino. Un posto d’onore spetta al rinomato Broccoletto di Custoza.

Tra le aziende agricole presenti ci saranno nomi noti del territorio come Arduini Bruna, Avesani Maurizio, Gambaretto Corrado, Miglioranza Antonello, e molte altre che garantiscono la massima trasparenza e freschezza.

Legame diretto tra agricoltore e consumatore

Il direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano, ha sottolineato l’importanza strategica di questo nuovo mercato: “Ogni nuovo mercato Campagna Amica è un passo avanti per la filiera corta e la trasparenza. Non si tratta solo di vendere prodotti, ma di creare un legame diretto e fiduciario tra chi coltiva e chi consuma, garantendo la freschezza e sostenendo l’economia del nostro territorio”.

Cioccolata e vin brulè per tutti.

A conclusione della cerimonia, sarà offerto un momento conviviale: in collaborazione con la tavola calda locale Menta e Rosmarino, saranno distribuiti cioccolata calda e vin brulè per tutti i partecipanti.