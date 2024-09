Zone 30: il Comune vuole allargarle anche a San Zeno, Veronetta e Borgo Trento

Zone 30 a Verona: il Comune vuole allargarle anche a San Zeno, Veronetta e Borgo Trento.

Zone 30 a Verona: il Comune vuole allargarle anche a San Zeno, Veronetta e Borgo Trento per migliorare la sicurezza stradale. A questo proposito, venerdì 6 settembre, si terrà un convegno promosso dall’assessore alla mobilità, Tommaso Ferrari, che si svolgerà dalle 16 alle 18 nella sala convegni della Banca Passadore in Corso Cavour 4. L’evento si concentrerà sul tema delle aree a velocità ridotta, che sono già previste in città ma spesso ignorate e poco controllate.

Attualmente, queste zone si trovano nei quartieri all’interno dei bastioni, in Borgo Trento, lungo l’ansa dell’Adige a sud, e in alcune strade come via Farinata degli Uberti e una parte di via dei Mille, con l’eccezione di viale Nino Bixio.

Il convegno, organizzato dall’Associazione Magistrati, Avvocati e Notai Ciclisti, è aperto a chiunque voglia partecipare, previa iscrizione via e-mail. Tra gli ospiti ci sarà il comandante della polizia locale, Luigi Altamura, che discuterà delle misure previste per far rispettare i limiti di velocità.

Dalla polemica durante l’amministrazione Sboarina al nuovo piano.

Nel 2020, l’introduzione di controlli e multe per il rispetto dei limiti di velocità aveva suscitato molte polemiche. Ferrari adesso, punta a reintrodurre e intensificare queste misure, estendendo le “zone 30” anche al di fuori della Ztl.

L’obiettivo è coinvolgere aree come San Zeno, Cittadella, Veronetta, Santo Stefano e altre parti di Borgo Trento. Inoltre, Ferrari prevede di istituire una zona a velocità limitata in ciascuna delle otto circoscrizioni cittadine, soprattutto nelle vicinanze degli istituti scolastici, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.