Il comune di Verona parteciperà alla manifestazione per la pace a Roma

Il comune di Verona ci sarà alla manifestazione per la pace in programma a Roma il prossimo sabato 15 marzo.

Il comune di Verona parteciperà alla manifestazione per la pace in programma a Roma il prossimo 15 marzo. “Abbiamo un’occasione straordinaria –sottolinea il sindaco Damiano Tommasi – per far sentire la nostra voce e ribadire che l’Europa, oggi più che mai, sta affrontando sfide senza precedenti. Vogliamo dimostrare che le istituzioni locali possono agire come veri protagonisti nel processo di rafforzamento dell’Europa. Invitiamo cittadine e cittadini a unirsi a noi affinché la consapevolezza partecipata aiuti a ribadire che la pace non è solo un sogno, ma un impegno concreto da rinnovare ogni giorno”.

“Ritorno ai valori fondanti del dopoguerra”.

Verona, sottolinea una nota dell’amministrazione comunale, “intende richiamare l’attenzione sull’urgenza di riscoprire quei principi nati dalle ceneri di due guerre mondiali – pace, solidarietà, democrazia e libertà – per scongiurare la possibilità di nuovi conflitti. L’Europa deve saper coniugare cooperazione, diplomazia e formazione per la pace, ponendosi come baluardo ed esempio contro ogni forma di violenza e divisione”.

“La piazza del 15 marzo non sarà una piazza del riarmo, ma l’espressione di un’Europa nuova e solidale, impegnata a contrastare le disparità economiche e sociali. La pace non si costruisce solo attraverso accordi di difesa: servono politiche di inclusione e sostegno reciproco, capaci di dare risposte concrete ai bisogni di tutti i cittadini”.