Domeniche della sostenibilità a Verona, si riparte da Cadidavid.

Ripartono da Cadidavid le domeniche della sostenibilità a Verona. La prima domenica sostenibile del 2025 sarà a Cadidavid il 16 marzo. Si ricomincia quindi dalla quinta Circoscrizione con l’iniziativa voluta dall’amministrazione per “promuovere una mobilità urbana più sostenibile e migliorare la qualità dell’aria in città”.

Il format, ormai consolidato, rappresenta inoltre un’occasione per riscoprire il quartiere attraverso esperienze innovative. L’evento, in programma dalle 8 alle 18, coinvolge attivamente associazioni, organizzazioni no-profit, attività commerciali e artigianali di Cadidavid e non solo, proponendo un ricco programma per tutte le età.

Tante le attività in programma, anche culturali, tra cui la visita guidata alle opere della chiesa di San Massimo e la possibilità di salire sul campanile.

“Ripartono le domeniche della sostenibilità nei quartieri cittadini, un’occasione per valorizzare i nostri quartieri e vivere gli spazi pubblici in maniera diversa – afferma l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente Tommaso Ferrari-. Un format che va avanti da due anni e che ha riscosso molto successo tra i residenti dei quartieri, le associazioni e i commercianti, risultato del fatto che quando si fa comunità la comunità risponde”.