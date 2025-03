Chi erano i coniugi trovati senza vita nella villa di Montericco

Coniugi trovati senza vita a Verona nella loro villa di Montericco: chi erano.

I corpi senza vita sono stati identificati come i coniugi Steffenoni, residenti da anni nella loro villa di Montericco. Lui, Marco, 75 anni, dentista in pensione, aveva esercitato la professione per molto tempo. Aveva studiato all’Università di Padova, dove si era specializzato in odontoiatria nel 1977. La moglie, Maria Teresa Nizzola, aveva condiviso con lui la vita in quella grande villa immersa nel verde. La coppia non aveva figli.

Negli ultimi anni la coppia si era isolata sempre più. Le poche persone che li conoscevano raccontano di due anziani che avevano limitato i contatti con l’esterno. Nonostante le loro disponibilità economiche, la villa in cui abitavano appariva ormai trascurata, con segni di mancata manutenzione.

Le indagini della polizia dovranno chiarire le cause della loro morte e capire se la tragedia sia stata frutto di un incidente o di altri fattori ancora da determinare. Il medico legale ha già avviato le analisi sui corpi per stabilire con certezza le cause del decesso.

Gli esiti dell’autopsia, attesi nei prossimi giorni, potrebbero confermare la teoria dell’intossicazione da monossido oppure portare alla luce dettagli inattesi.