Da lunedì 15 dicembre i cantieri della filovia di Verona in via Mameli: tempi e modalità dei lavori in programma.

Filovia di Verona, partiranno lunedì 15 dicembre i lavori in via Mameli per la posa del cavidotto di potenza, una delle infrastrutture fondamentali del progetto filovia, destinato a ridisegnare il trasporto pubblico veronese. L’intervento prenderà avvio dalla nuova cabina di trasformazione elettrica di via Passo Buole, per poi scendere fino all’incrocio con via Mameli e proseguire lungo la stessa arteria verso l’esterno città.

L’obiettivo, spiegano Amt3 e l’impresa esecutrice, è ridurre al minimo i disagi: i lavori comporteranno un restringimento della carreggiata, senza chiusure complete, con un avanzamento medio di circa 50 metri al giorno che occuperà prevalentemente la corsia più centrale. Una scelta che consente di mantenere disponibili i parcheggi bordo carreggiata, e ogni fine giornata si punta a riasfaltare completamente, ad eccezione del punto di avanzamento del cantiere, così da limitare l’impatto notturno sulla circolazione.

Le fasi più delicate saranno in corrispondenza degli incroci, dove l’accavallamento dei sottoservizi potrebbe richiedere maggiore attenzione e qualche inevitabile rallentamento. Il cantiere procederà senza interruzioni fino al periodo natalizio, per poi fermarsi durante le festività e riprendere a pieno ritmo dopo il 6 gennaio, evitando così disagi nei giorni di maggiore traffico cittadino.