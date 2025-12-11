Condannato per maltrattamenti in famiglia e violenze, reati commessi a San Giovanni Lupatoto: 32enne arrestato a Verona.

Il 10 dicembre scorso i carabinieri di Verona hanno arrestato un 32enne di origini siciliane, in ottemperanza a provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia.

L’uomo pur mantenendo la residenza in Sicilia, domiciliava nel comune di scaligero per motivi lavorativi, in maniera non stabile; nonostante ciò i carabinieri della Stazione di Verona principale riuscivano a individuare e fermare il 32enne conducendolo presso gli uffici del Comando provinciale di via Salvo d’Acquisto per notificargli l’ordine di esecuzione di pena in quanto condannato, con sentenza divenuta definitiva nell’ottobre 2025, per i reati di danneggiamento aggravato, violenza privata, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, tutti commessi a San Giovanni Lupatoto e Verona nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016.

Terminate le formalità di rito il 32enne veniva condotto presso l’istituto penitenziario di Montorio dove dovrà scontare la pena di due anni e due mesi di reclusione.