Ricercato e condannato per una lunga sfilza di furti, ladro seriale 37enne arrestato dalla polizia a Verona e portato in carcere.

La polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino albanese, classe ’88, in quanto condannato definitivamente alla pena della reclusione di 3 anni e 9 mesi.

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ed eseguito dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Verona, ha riguardato un cumulo di pene, per una parte già scontate, relative a condanne per reati di furto in abitazione e ricettazione, commessi tra il 2015 e il 2019 a Verona e in provincia, e porto di armi o oggetti atti ad offendere, commesso nel 2022 a Trieste.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine veronesi, ha cominciato a delinquere più di quindici anni fa rendendosi responsabile di numerosi delitti contro il patrimonio. Nel corso degli anni il cittadino albanese ha infatti messo a segno sul territorio veronese ripetuti furti, anche aggravati, in abitazioni e luoghi di lavoro, dimostrando una particolare predilezione per questo genere di reati.

Al termine delle formalità di rito il destinatario del provvedimento restrittivo è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Verona-Montorio come disposto dall’autorità giudiziaria.