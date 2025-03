Rush “quasi” finale per il cantiere San Paolo: dove si potrà circolare da lunedì

Cantiere San Paolo “quasi” alla fine: i lavori proseguono ma da lunedi si “circola”.

La prima fase dei lavori nel cantiere san Paolo a Verona sta per concludersi: l’intervento si riferisce all’incrocio tra via XX Settembre e via San Vitale, oltre a via San Paolo.

Dove si potrà circolare.

Venerdì verrà sistemata l’area di scavo all’incrocio, mentre da lunedì 31 marzo, come riporta il comunicato stampa del Comune di Verona, il traffico potrà tornare a scorrere normalmente tra via San Vitale e via dell’Artigliere. Anche via Trezza tornerà al suo senso di marcia originale.

Seconda parte: nuovi lavori da aprile.

Da mercoledì 2 aprile il cantiere si sposterà sulla seconda parte del progetto, tra via Scrimiari e Ponte Navi. Questo tratto di lavori durerà circa dieci giorni lavorativi, meteo permettendo. Nel frattempo, per due settimane, l’accesso da via Scrimiari sarà possibile solo passando per via San Paolo.

Fognatura sistemata.

I lavori sono durati qualche giorno in più del previsto perché, oltre ai cavi elettrici, è stata rifatta anche la volta fognaria di via San Paolo, proprio come già previsto per via XX Settembre.

Più sicurezza vicino al cantiere.

Sono state potenziate l’illuminazione e la videosorveglianza lungo i marciapiedi vicini ai lavori. Otto telecamere, controllate dalla polizia locale, monitoreranno l’area giorno e notte.