Notte da coltelli a Verona: aggressione in sala slot, grave la vittima

Accoltellamento nella notte in una sala slot a Verona: la vittima è grave.

Notte di violenza a Verona, accoltellamento in una sala slot: alle 1.01 della notte tra martedì 25 e mercoledì 26 una persona è stata aggredita con un coltello all’interno di una sala slot che si trova all’angolo tra via Cristoforo Colombo e via Da Levanto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due mezzi di emergenza: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. Vista la gravità delle ferite, la vittima, colpita al collo, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Borgo Trento in codice rosso.