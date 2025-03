Pescantina, fa un salto di 10 metri e cade nell’Adige: grave una donna – VIDEO

Pescantina, donna cade da 10 metri di altezza finisce nelle acque dell’Adige: è grave.

Alle 2:30 di stanotte mercoledì 26 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti a Pescantina per salvare una donna di 56 anni, caduta nel fiume Adige e rimasta ferita. La donna, probabilmente seduta sul muro di sommità dell’argine, per cause in corso di accertamento è caduta nel greto dell’Adige, circa 10 metri più in basso.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con 2 mezzi, tra cui un’autoscala, hanno individuato la donna in mezzo alla vegetazione assieme ad un operatore del 118 che le stava prestando le prime cure grazie ad un passaggio posto a monte. Gli operatori Saf (Speleo Alpino Fluviali) si sono immediatamente calati raggiungendola.

Una volta stabilizzata, è stata caricata su una speciale barella e recuperata con l’utilizzo dell’autoscala. Riportata a terra, è stata presa in carico dal personale sanitario del Suem e trasferita all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.