Sono due le offerte presentate per la gestione dello storico Caffè Dante di Verona. Due anche quelle per gli impianti sportivi di San Floriano.

Questa mattina, venerdì 20 giugno, a palazzo Capuleti a Verona, si sono tenute le sedute pubbliche per l’apertura dei plichi presentati per le due gare per l’assegnazione in concessione d’uso dello storico “Caffè Dante” e per l’affidamento in locazione del plesso sportivo a San Floriano, entrambi beni di proprietà della Provincia.

Quattro in tutto le offerte presentate, due per ciascuna gara da altrettanti operatori riportati durante le sedute pubbliche di stamattina: Grifone Srls e Mezzaparte Srl, entrambe di Verona, per il Caffè Dante e, per San Floriano, le società sportive dilettantistiche Areae di Castel d’Azzano e Dolomiten Tennis Academy di Bressanone.

L’analisi della documentazione amministrativa da parte delle due distinte commissioni ha dato esito positivo per il Dante, mentre è stata avanzata una richiesta di integrazione documentale (cd. soccorso istruttorio) a uno degli operatori per San Floriano.

La Provincia di Verona fa sapere che “la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è prevista a partire dall’inizio della prossima settimana. Gli eventuali aggiudicatari verranno individuati tra coloro che avranno presentato offerte congrue rispetto ai requisiti dei bandi. I contratti verranno stipulati, e dunque la concessione e la locazione saranno effettive, solo dopo le verifiche di legge sugli operatori aggiudicatari”.