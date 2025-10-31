Jessica uccisa con 27 coltellate: due, quelle fatali, al cuore

Secondo l’autopsia Jessica sarebbe stata colpita da 27 coltellate, due delle quali, quelle risultate fatali, l’hanno raggiunta al cuore.

L’autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, 33 anni, ha confermato la ferocia dell’aggressione che le è costata la vita: 27 coltellate, due fatali l’hanno raggiunta al cuore. Dopo che nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre, si era svolta nel carcere di Montorio l’udienza di convalida dell’arresto di Douglas Reis Pedroso, nel pomeriggio filtrano le prima indiscrezioni sull’esito dell’autopsia eseguita sul corpo di Jessica. La giovane donna è stata uccisa con 27 coltellate dal suo ex compagno.

Secondo quanto emerso dall’esame autoptico eseguito all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma, su disposizione del pubblico ministero, Jessica è stata colpita quattro volte al torace, e due di queste coltellate hanno raggiunto il cuore, causando una morte rapida per shock emorragico.

Gli inquirenti stanno ancora definendo con precisione l’ora del decesso, che si collocherebbe con ogni probabilità tra la notte di domenica e lunedì. L’indagine prosegue per ricostruire le ultime ore di vita della donna e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo di una relazione già segnata da tensioni e violenze. Rimane da chiarire anche il mistero del braccialetto elettronico: perchè quando Douglas Reis Pedroso se lo è tolto non è scattato alcun allarme?