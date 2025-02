Amia: stamattina il presidente Bechis è in sesta circoscrizione

Questa mattina in sesta circoscrizione, il presidente di Amia Roberto Bechis in prima linea per i cittadini.

Il presidente di Amia Roberto Bechis sarà, questa mattina alle 10.45, in via Luzzatti, quartiere Biondella, sesta circoscrizione. Con lui il dirigente dei Servizi Operativi Diego Testi per la presentazione dei nuovi cassonetti ad accesso controllato, prime postazioni già presenti e attive.

Verrà trattato l’argomento relativo al funzionamento e ai nuovi sistemi di pulizia/disinfezione durante le operazioni di svuotamento. Non mancheranno: il report sulla percentuale delle tessere distribuite, le nuove iniziative per coinvolgere e seguire gli abitanti della sesta circoscrizione in questa fase di transizione, consigli e informazioni utili.