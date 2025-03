Mattinata difficile in A4: chilometri di coda per incidenti

In A4 mattinata complicata per i guidatori: 7 km di coda tra Verona Est e San Bonifacio per incidenti.

Traffico intenso sulla A4: due incidenti hanno generato una coda lunga 7 chilometri e relativi disagi a chi percorreva l’autostrada.

Il primo è stato tra San Bonifacio e Verona Est, in direzione Milano, per un tamponamento tra auto. Non si registrano feriti gravi, ma la viabilità è risultata compromessa, con una coda che ha raggiunto sette chilometri nella zona di Verona Est.

Un secondo incidente ha invece portato alla chiusura dell’autostrada tra Brescia Est e Desenzano, in direzione Venezia. In questo caso, un camion che trasportava legna ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sulla tratta tra San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto, si sono formate colonne di oltre 5 km, complicando ulteriormente la circolazione in un orario di punta.