Mutui Verona: l’importo medio richiesto è il più alto del Veneto

Comprare casa a Verona: l’importo medio richiesto è il più alto di tutto il Veneto.

Notizie per chi sta pensando di acquistare casa a Verona: secondo l’Osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it, nel 2024 la richiesta media di mutui nella provincia scaligera è stata di 144.238 euro, il valore più alto di tutto il Veneto.

Il mercato dei mutui in crescita.

A livello regionale, il settore ha mostrato segnali di ripresa, con un aumento sia dell’importo medio richiesto (133.441 euro, +5% rispetto al 2023) sia del numero di domande di finanziamento (+15%). Anche il mercato immobiliare ha seguito questo trend positivo: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel terzo trimestre del 2024 le compravendite in Veneto sono aumentate del 5,8% rispetto all’anno precedente.

Prima casa e surroghe in aumento.

Focalizzandosi sulle richieste di mutuo per l’acquisto della prima casa, l’importo medio in Veneto è salito a 137.079 euro (+5%), mentre il valore degli immobili finanziati ha raggiunto 183.220 euro (+3%). Anche le surroghe (il trasferimento del mutuo a un’altra banca per ottenere condizioni migliori) sono aumentate, passando dal 22% del 2023 al 31% del 2024, spinte dal calo dei tassi d’interesse.

Tassi di interesse: fissi ancora convenienti.

Attualmente, i mutui a tasso fisso risultano ancora più vantaggiosi rispetto ai variabili, anche se il divario si sta riducendo. Secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it:.

Un mutuo fisso medio da 126.000 euro in 25 anni parte da un tasso del 2,45% , con una rata di 562 euro al mese .

parte da un tasso del , con una rata di . Per i mutui green (immobili in classe A o B), il tasso scende al 2,40% con una rata di 559 euro .

(immobili in classe A o B), il tasso scende al con una rata di . Per la surroga , il miglior tasso fisso disponibile è del 2,57% con una rata di 570 euro .

, il miglior tasso fisso disponibile è del con una rata di . I mutui a tasso variabile, grazie ai tagli della BCE, partono dal 3,50% con una rata di 631 euro, mentre per i mutui green il tasso è 3,33% con una rata di 612 euro.

Verona al primo posto in Veneto

Analizzando le richieste di mutuo nelle diverse province venete, Verona si conferma in testa con un importo medio di 144.238 euro. Seguono Padova (132.832 euro), Venezia (130.648 euro) e Treviso (130.253 euro). La provincia con il valore più basso è Rovigo, con una richiesta media di 109.126 euro.