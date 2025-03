Lidl cerca personale per l’estate sul Lago di Garda: cosa fare per candidarsi.

Lidl Italia ha aperto le selezioni per inserire 23 nuovi addetti nei supermercati di Peschiera del Garda e Lazise.

Lidl chi cerca.

Addetti Vendite: cassa, rifornimento degli scaffali e assistenza ai clienti.

Addetti Vendite a chiamata: stesse mansioni ma con orari più flessibili.

Operatori di Filiale: pulizia del negozio e riordino della merce.

Lidl cosa offre ai suoi dipendenti.

Contratto regolare con pagamento al minuto per le ore lavorate. Buoni spesa annuali e sconti aziendali. Formazione continua con il supporto di un Training Manager. Ambiente di lavoro positivo, certificato per il nono anno consecutivo come “Top Employer Italia“.

Come candidarsi.

Inviare la propria candidatura online entro il 18 marzo 2025 su lavoro.lidl.it. Se il profilo è idoneo, Lidl contatterà gli interessati per spiegare i prossimi passi della selezione. Recruiting Day: il colloquio sarà venerdì 21 marzo dalle 9 alle 17 (il luogo verrà comunicato ai candidati selezionati).