Dal 14 febbraio scattano le “zone rosse” a Verona: ecco cosa succede

Dal 14 febbraio scattano le “zone rosse” a Verona: stazione e Pradaval. Arrivata la firma del Prefetto.

A partire dal 14 febbraio alcune zone di Verona saranno “rosse”, ossia sottoposte a un controllo più rigoroso: firmato il provvedimento dal prefetto Demetrio Martino. Il tutto nasce dall’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questa prevede l’introduzione di restrizioni per specifiche zone della città, ritenute particolarmente esposte a situazioni di degrado e criminalità.

L’ordinanza, che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2025, interessa in particolare due aree strategiche della città: la stazione ferroviaria di Porta Nuova e il piazzale XXV Aprile, che ospita anche la stazione dei bus, e Piazza Pradaval. Entrambe le zone, caratterizzate da un alto afflusso di viaggiatori e turisti, saranno oggetto di un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

Uno degli aspetti centrali del provvedimento è il divieto di stazionamento per determinate categorie di persone. In particolare, non potranno fermarsi nelle aree indicate coloro che abbiano ricevuto segnalazioni all’Autorità giudiziaria per reati legati agli stupefacenti, alla violenza, al patrimonio o alla detenzione di armi. L’ordinanza arriva in un periodo particolarmente significativo per Verona, che a breve ospiterà eventi di grande richiamo come Verona in Love, il Carnevale e il Vinitaly.