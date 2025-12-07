I vigili del fuoco di Verona tracciano il bilancio dell’anno operativo appena concluso: in media 16,1 interventi al giorno.

Meno incidenti stradali e danni d’acqua, ma aumentano gli incendi di vegetazione e le fughe di gas: i vigili del fuoco del Comando provinciale di Verona hanno chiuso l’anno operativo (1° dicembre 2024 – 30 novembre 2025) con 5.895 interventi, 333 in meno (-5,35%) rispetto ai 6.228 dell’anno precedente. Il dato emerge dal report annuale “Statistica Santa Barbara” elaborato dal sistema informativo del Corpo Nazionale.

Le voci principali.

La categoria più numerosa resta quella dei “Vari” (1.914 interventi, 32,5% del totale), trainata soprattutto dalle aperture porte (902 casi, -5,6% rispetto all’anno prima) e dalle fughe di gas (334, +18%).

(1.914 interventi, 32,5% del totale), trainata soprattutto dalle aperture porte (902 casi, -5,6% rispetto all’anno prima) e dalle fughe di gas (334, +18%). Secondo posto per “Soccorsi e salvataggi” (1.331, 22,6%), con 745 soccorsi a persona e 170 salvataggi animali.

(1.331, 22,6%), con 745 soccorsi a persona e 170 salvataggi animali. Gli incendi (categoria 01) sono stati 1.116 (-1% sul 2024), ma spicca l’aumento degli incendi di vegetazione: 196 casi contro i 164 dell’anno precedente (+19,5%).

(categoria 01) sono stati 1.116 (-1% sul 2024), ma spicca l’aumento degli incendi di vegetazione: 196 casi contro i 164 dell’anno precedente (+19,5%). Forte calo degli interventi per “Acqua” (-55,6%): da 320 a 142, soprattutto grazie al crollo dei prosciugamenti (-87,6%) dopo un 2024 segnato da eventi alluvionali.

(-55,6%): da 320 a 142, soprattutto grazie al crollo dei prosciugamenti (-87,6%) dopo un 2024 segnato da eventi alluvionali. Incidenti stradali in netto calo: 564 interventi (-13,4%), con 448 incidenti generici e 114 rimozioni ostacoli.

Dove sono intervenuti di più.

Il Comando Centrale di Verona ha gestito da solo 3.785 uscite (64% del totale). Seguono Legnago (759), Caldiero (745) e Bardolino (652). In riduzione soprattutto il distaccamento aeroportuale di Villafranca (-35%) e il Presidio Acquatico di Bardolino (-10,6%).

I numeri che fanno riflettere.

Apertura porte : 902 volte i pompieri hanno forzato ingressi (in media 2,5 al giorno)

: 902 volte i pompieri hanno forzato ingressi (in media 2,5 al giorno) Fuga gas : +51 casi rispetto al 2024

: +51 casi rispetto al 2024 Alberi pericolanti: 315 interventi

315 interventi Bonifica nidi di calabroni/vespe: 161

161 Persone bloccate in ascensore : 111

: 111 Ricerche persona (SAR): 70 sul territorio provinciale + 17 coordinati da Verona sul lago o in montagna

In lieve crescita anche gli interventi per dissesto statico (+14% per verifiche su cornicioni e facciate) e per messa in sicurezza di impianti tecnologici (+133%).

Con 5.895 missioni in 365 giorni, i vigili del fuoco veronesi hanno effettuato in media 16,1 interventi ogni 24 ore: un ritmo che conferma Verona tra i Comandi più impegnati del Veneto, nonostante il calo registrato quest’anno.