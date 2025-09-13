Il comune di Verona vieta la vendita e il consumo di bevande in lattine e contenitori di vetro al Bentegodi quando gioca l’Hellas.

Il comune di Verona ha emesso l’ordinanza che vieta la vendita, somministrazione e il consumo di bevande di qualsiasi tipo nei contenitori di vetro e in lattine in occasione delle partite del campionato di calcio 2025-2026 dell’Hellas Verona.

Tale divieto è valido nell’area delimitata dalle seguenti vie: Albere, Camuzzoni, San Marco (fino all’incrocio con via Sogare), Sogare e della Spianà. Il divieto non riguarda solo gli esercenti, ma si estende anche a tutti coloro che stazionano all’interno dell’area che non possono consumare bevande, anche analcoliche, contenute in bottiglie di vetro e in lattine.

Saranno consentite, invece, la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di carta e plastica, purché preventivamente aperti e privati del tappo. Il divieto parte 4 ore prima dell’inizio degli incontri e fino a 2 ore successive al loro termine. Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative fino a 500 euro.