Sono in corso le ricerche di un veronese 76enne scomparso in montagna da dieci giorno: trovata l’auto, ricerche in corso.

Sono in corso le ricerche di un 76enne di Verona, esperto frequentatore della montagna, la cui scomparsa era stata segnalata lo scorso 19 ottobre, al mancato rientro da un suo giro senza che avesse indicato la meta, e la cui auto è stata rinvenuta oggi in un parcheggio del Monte Cucco.

Verso le 17.30 è stato chiesto l’intervento delle squadre del Soccorso alpino di Verona per avviare la perlustrazione dell’area. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile.

