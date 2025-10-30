Artigiani e sindaci insieme a tavola per la festa dell’artigiano

A cena con i sindaci: la “festa dell’Artigiano” unisce Valpantena e Valpolicella per risolvere le criticità.

Artigiani e sindaci della Valpantena e della Valpolicella sono pronti per un importante momento di confronto e convivialità: la Festa dell’Artigiano 2025. L’evento è organizzato dal Comprensorio Centro Nord di Confartigianato Imprese Verona e si terrà venerdì 7 novembre a partire dalle ore 20, al Marmacola Restaurant & Bistrot a Cerro Veronese.

La cena, alla quale sono invitati tutti gli imprenditori del territorio a nord della provincia, non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione strategica di dialogo.

Obiettivo: dialogo diretto con gli amministratori.

All’appuntamento sono stati invitati i sindaci e i rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali che rientrano nell’ambito del comprensorio, il quale raggruppa 13 comuni, tra cui Grezzana, Fumane, Negrar di Valpolicella, e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Giancarlo Molinaroli, presidente di Comprensorio: “Riteniamo fondamentale sederci al fianco dei nostri amministratori“. L’intento, prosegue Molinaroli, è trascorrere una piacevole serata e, soprattutto, “confrontarci direttamente su eventuali temi, problemi ed esigenze che ogni giorno tutti noi, artigiani, piccoli imprenditori, affrontiamo lavorando e contribuendo allo sviluppo e al benessere del nostro territorio”.

Durante la serata sono previsti gli interventi di saluto dei vertici territoriali e provinciali di Confartigianato, tra i quali il presidente provinciale Devis Zenari. Per la partecipazione, è necessario prenotarsi compilando il modulo online sul sito di Confartigianato Verona o telefonando al numero 0459211555.