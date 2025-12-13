Il neo presidente Alberto Stefani ha presentato la giunta del Veneto: Ruzza ai Trasporti, Elisa De Berti consigliera delegata.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato ufficialmente la nuova giunta regionale. Il criterio guida delle nomine, ha voluto precisare, è stato quello della “qualità e delle competenze specifiche”.

Il presidente ha inoltre evidenziato come molti dei nuovi assessori abbiano alle spalle esperienze da sindaco, elemento che garantisce, secondo Stefani, una conoscenza diretta e concreta del territorio veneto. Alla fine lo schema adottato è 5 assessori di Fratelli d’Italia, 3 della Lega e 1 di Forza Italia, oltre a un tecnico di alto profilo alla Sanità.

Tra le novità organizzative, la veronese Elisa De Berti (Lega), già vicepresidente della Regione, ricoprirà il ruolo di consigliera delegata alle Infrastrutture e all’attuazione del programma elettorale, visto l’impossibilità, dopo i due mandati fatti, di inserirla in giunta.

Gli assessori.

La squadra di governo regionale vede Gino Gerosa alla guida dell’assessorato alla Sanità, mentre Lucas Pavanetto (FdI) assume la delega a Turismo e Lavoro e ricoprirà anche l’incarico di vicepresidente. Massimo Bitonci (Lega) sarà assessore alle Imprese e al Commercio, sebbene non abbia preso parte alla presentazione per impegni istituzionali.

Dario Bond (FdI) è stato nominato assessore all’Agricoltura, foreste e aree montane, Filippo Giacinti (FdI) al Bilancio, Valeria Mantovan (FdI) all’Istruzione e Paola Roma (Lega) al Sociale. Al veronese Diego Ruzza (FdI), ex sindaco di Zevio, è stata affidata la delega a Trasporti e Mobilità (il che apre le porte del consiglio regionale all’assessora di Villafranca Claudia Barbera), mentre Elisa Venturini (Forza Italia) si occuperà di Ambiente e Protezione Civile. Marco Zecchinato (Lega) completa la giunta con l’assessorato ai Rapporti istituzionali.

Infine, alla consigliera regionale Morena Martini (Lega) è stata attribuita una delega specifica alla promozione della partecipazione dei giovani nel mondo della politica.