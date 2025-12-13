Furto di bagagli sul treno a Verona Porta Nuova, arrestato 33enne

Un 33enne è stato arrestato per furto di bagagli su un treno dalla polizia ferroviaria, identificata anche la complice.

Alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova nei giorni scorsi, è stato arrestato dalla polizia di Stato un cittadino straniero di trentatré anni, colto in flagranza del reato di furto aggravato.

Il giovane viaggiatore, sceso da un treno transnazionale con due zaini in spalla, è stato notato da una pattuglia di poliziotti in borghese del Compartimento polizia ferroviaria mentre cercava frettolosamente di uscire dalla stazione. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, lo hanno seguito fino alla sala d’attesa dove lo hanno sorpreso mentre estraeva velocemente alcune cose dall’interno di uno degli zaini, per poi abbandonarlo.

Il bagaglio è risultato, in seguito, essere di proprietà di un cittadino italiano, rintracciato mentre proseguiva il suo viaggio, ancora ignaro del furto subìto. In sede di denuncia il malcapitato ha cercato di ricostruire l’accaduto ricordando di essere stato distratto da una donna durante la fermata del treno a Verona Porta Nuova e supponendo, dunque, di essere stato, proprio in quel frangente, derubato. Grazie agli elementi raccolti, anche la presunta complice dell’autore del furto, è stata, poi, individuata e identificata.

In accordo con l’Autorità Giudiziaria, i poliziotti hanno provveduto alla restituzione del bagaglio indebitamente sottratto alla vittima che ha voluto ringraziare gli operatori con una lettera di apprezzamento per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, il giovane – pregiudicato per reati contro il patrimonio – è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Milano, dove risiede, in attesa di giudizio.