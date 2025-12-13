Era il 13 dicembre 1995: a trent’anni dalla tragedia dell’Antonov, il ricordo del presidente Fontana: “Ferita profonda”.

Era il 13 dicembre del 1995 quando l’aereo dalla compagnia rumena Banat Air diretto a Timisoara si schiantò in un vigneto 49 secondi dopo il decollo dall’aeroporto Catullo di Verona Villafranca. Fu una strage: 49 le vittime, delle quali 41 i passeggeri. Tra loro molti imprenditori veneti.

“In questa giornata rivolgo un pensiero commosso alle famiglie delle vittime della tragedia dell’Antonov, che colpì duramente Verona e l’intero Paese – è il commento del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana -. A trent’anni di distanza, quel 13 dicembre 1995 resta una ferita profonda nella memoria della comunità, una sera di Santa Lucia segnata dal dolore. A chi ha perso un proprio caro va la mia vicinanza più sentita. Un messaggio di riconoscenza desidero inoltre rivolgerlo a chi intervenne immediatamente, affrontando una situazione drammatica con grande senso di responsabilità e spirito di servizio”.