Narcotraffico internazionale, quattro arresti tra il Veneto e la Francia

Operazione della polizia di Stato, nel mirino un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti è finita al centro di un’importante operazione della polizia di Stato, coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia. Al termine delle indagini, è stata eseguita una misura cautelare nei confronti di quattro persone di origine nigeriana, gravemente sospettate di far parte del sodalizio criminale.

L’inchiesta, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, come riferisce Ansa ha permesso di ricostruire la struttura e le attività del gruppo, facendo emergere gravi elementi indiziari a carico di 54 indagati. Gli stessi sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di spaccio di droga.

Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Venezia e Padova, oltre che in territorio francese, a conferma della dimensione internazionale dell’organizzazione e dei suoi collegamenti oltre i confini nazionali.