Ubriaco alla guida in piena notte, 40enne centra dieci auto parcheggiate

Un uomo completamente ubriaco alla guida ha centrato dieci auto parcheggiate: in continuo aumento gli incidenti a Verona.

A Verona continua il crescendo di incidenti in città, da inizio anno sono già 1618 i sinistri rilevati dalla polizia locale, ben 70 in più rispetto al 2023 e ben 110 rispetto al 2022.

Nelle ultime ore si sono verificati a Verona due incidenti: nessuna grave conseguenza, ma solo per condizioni fortuite. Nella notte in via Scuderlando un 40enne, con un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l, una concentrazione elevatissima, alla guida di una Fiat Doblò, ha centrato ben dieci autovetture. Queste, regolarmente parcheggiate, hanno subito gravi danni alle carrozzerie. L’uomo è stato denunciato penalmente per la guida in stato di ebbrezza, dato che la quantità di alcol nel sangue era tale da far scattare le norme più pesanti per la violazione.

Gli è, poi, stata ritirata la patente che sarà sospesa per almeno due anni. Il veicolo sarà sottoposto a revisione straordinaria, mentre sono state contestate dagli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale altre violazioni amministrative; tra queste la perdita di controllo, il danneggiamento di manufatti stradali, la fuga dal luogo dell’incidente e il mancato rispetto di un divieto di accesso.

Le conseguenze con il nuovo Codice della strada.

“Se il sinistro fosse avvenuto dopo la mezzanotte di sabato 14, – commenta il comandante della polizia locale, Luigi Altamura – quando entreranno in vigore le nuove norme del Codice della Strada, le conseguenze della guida in stato di ebbrezza sarebbero state ben peggiori. A seguito della condanna, una volta trascorso il periodo di sospensione della patente sarebbe costretto a mettersi al volante, totalmente sobrio, ad “alcol zero” come i neo patentati. Inoltre avrebbe dovuto installare a proprie spese l’alcolock, lo strumento che non permette l’accensione dell’auto in caso di alito alcolico nel momento della misurazione”.

Un altro incidente in mattinata.

Un altro incidente è stato constatato questa mattina, giovedì 12, in via Basso Acquar verso le 7. Una Renault Megane è stata trovata gravemente danneggiata contro un muro. Il conducente non è stato rintracciato, si è allontanato prima dell’arrivo delle pattuglie della polizia locale. I frame delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio della polizia locale per la sua identificazione. L’auto è intestata ad un uomo con la patente oggetto di un provvedimento di revisione.