Maltempo in arrivo: a Verona tornano i temporali, ma il weekend sarà sereno.

A Verona torna il maltempo: attesi acquazzoni e temporali tra oggi e venerdì a partire da questo pomeriggio, e soprattutto in serata. Infatti sono previste precipitazioni sparse che potrebbero proseguire anche durante la notte. Non si tratta però di una perturbazione organizzata: le precipitazioni colpiranno in modo disomogeneo, lasciando spazio a momenti di cielo variabile con alternanza di nubi e schiarite.

Le temperature restano in linea con quelle di ieri: minima registrata questa mattina intorno ai 20°C, mentre le massime raggiungeranno i 28–29°C in città.

Giovedì.

Il vero nodo critico arriverà giovedì, quando l’instabilità si intensificherà su buona parte del Veneto. Le aree più a rischio saranno Bellunese e alto Vicentino, dove sono attesi temporali forti e accumuli di pioggia fino a 70 mm in 24 ore, con possibili disagi. A Verona la giornata sarà instabile, ma con fenomeni meno intensi rispetto alle zone montane. Qui le temperature resteranno più stabili, con una massima di circa 29°C.

Venerdì.

Venerdì la perturbazione scivolerà lentamente verso est, mantenendo comunque condizioni di instabilità: in città non mancheranno rovesci sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Weekend.

Il fine settimana segnerà una svolta. L’aumento della pressione atmosferica porterà cieli più sereni e un graduale ritorno del bel tempo, con temperature in ripresa che restituiranno a Verona un clima più gradevole e stabile.